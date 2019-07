Pas facile de capter Dimitri Peyskens (27 ans). En pleine préparation du Tour d’Autriche, le Belge a trouvé un peu de temps sur son trajet vers les Ardennes. "Histoire de faire un peu de qualitatif avant d’attaquer les montagnes", sourit-il.

Son planning est ultra-serré et ne lui laissera pas le loisir de se rendre au Grand Départ bruxellois du Tour du France. Un événement qu’il aurait aimé vivre en tant que spectateur, à défaut de le courir.

"On ne fait pas toujours ce que l’on veut. En revanche, je pourrai logiquement voir l’arrivée de la première étape. Je ne veux pas louper ça."

Né à Uccle d’un père bruxellois francophone et d’une mère flamande, Dimitri Peyskens se considère comme un vrai "zinneke", un bâtard mais surtout un vrai Belge. Un Bruxellois même. Domicilié à Watermael-Boitsfort et ex-étudiant à la VUB, il possède un profil comme on en fait plus. En tant que Bruxellois, il fait figure d’exception dans le monde du cyclisme professionnel.