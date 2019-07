Xandro Meurisse découvre le Tour. Le Flandrien y apprend vite et bien. Il est l’une des belles révélations de cette édition. La 17e étape menant à Gap a même permis au coureur de Wanty-Groupe Gobert, 19e au départ au pont du Gard, de se hisser à la 13e place du classement.

Il y a un an, Meurisse avait décliné sa sélection pour la Grande Boucle afin d’assister à la naissance de son fils. Ce mercredi, sa compagne, Steffi, ancienne bonne vététiste, et le petit Lowie, un an et quinze jours, avaient arrêté sur les pentes du col de la Sentinelle le mobil-home avec lequel ils le suivent jusqu’à Paris.

Meurisse était le mieux classé dans l’échappée à laquelle le peloton a laissé la bride sur le cou et le coureur de Zwevegem, près de Courtrai, en a évidemment profité pour effectuer un beau rapproché.

"J’avais deux buts aujourd’hui", avouait-il. "D’abord, je voulais (...)