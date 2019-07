Patron du Tour de France depuis 2007, Christian Prudhomme confessait dimanche avoir refermé "sa plus belle édition" tant elle aura été chargée de moments forts. Du sacre de Bernal à l’espoir d’une victoire française, le boss de la plus grande course du monde dresse son bilan de trois semaines passionnantes.

Christian Prudhomme, ce Tour a été tellement dense qu’on ne sait pas s’il faut commencer par sa fin, son début ou le milieu au moment d’en tirer le bilan…

"Ce qui est certain, c’est que cette édition a été remplie d’émotions d’un bout à l’autre et qu’il s’agit d’un Tour extraordinaire. L’émotion suscitée par le Grand Départ de Bruxelles pour les 50 ans de la victoire d’Eddy Merckx avec ces gens qui pleuraient sur son passage n’est jamais retombée et a duré durant trois semaines avec les attaques de Julian Alaphilippe, de Thibaut Pinot, avec Bernal qui ne trouve pas les mots tant il est ému au moment d’endosser son premier maillot jaune, avec cette étape alpestre menant à Tignes stoppée au sommet de l’Iseran…

(...)