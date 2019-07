G. Co.

L’Australien est le premier sprinteur à remporter deux étapes sur ce Tour.

Avant la deuxième jounée de repos, sur les six premiers sprints massifs qui avaient été disputés depuis le Grand Départ de Bruxelles, cinq coureurs différents s’étaient imposés. Mais parmi eux, Caleb Ewan était sans conteste le plus régulier. Et cette régularité a fini par payer. Après avoir remporter le sprint de Toulouse juste avant le passage des Pyrénées, il vient de remporter à Nîmes son deuxième succès sur la Grande Boucle. Après avoir remporté deux étapes sur le Tour d’Italie au mois de mai, Ewan semble retrouver le sourire chez Lotto Soudal après une année compliquée chez Mitchelton-Scott en 2018.(...)