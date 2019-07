Cela promet de pétiller en Champagne ce lundi ! Fidèle aux préceptes qui lui dictent la construction et l’équilibre du parcours d’un Tour de France, Christian Prudhomme a souhaité offrir une opportunité aux puncheurs dès le troisième jour de course. En plaçant quatre côtes (dont deux murs de 900 mètres à 10,5 et 12,2 % de déclivité moyenne !) officiellement répertoriées dans les 42 derniers kilomètres d’une étape se concluant en bosses, les organisateurs du Tour ont également voulu donner une chance aux audacieux désireux d’ouvrir la course.

