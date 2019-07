Le Tour de France 2019, placé un peu sous la magie du Grand Départ de Bruxelles et de la ferveur autour d’Eddy Merckx, s’apprête donc à couronner ce dimanche Egan Bernal.

Un an ou deux plus tôt que ce qui devait être prévu au sein de l’équipe Ineos, le champion colombien, qui devient, à 22 ans et demi, le plus jeune vainqueur du Tour depuis la Deuxième Guerre Mondiale, aurait en effet dû courir cette édition en se mettant au service de Chris Froome, voire de Geraint Thomas, comme l’an passé.

