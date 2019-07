Même si 1:30 les sépare encore, le Colombien a été le seul à prendre du temps à Alaphilippe.



Egan Bernal a été le seul des prétendants à mettre à profit les pentes du Galibier pour tenter une attaque dont il a tiré un profit substantiel. Le Colombien, désormais que Philipsen est parti, le plus jeune coureur de ce Tour, a repris un peu plus d’une demi-minute à tous ses adversaires, à commencer par le maillot jaune Julian Alaphilippe, lequel ne le devance plus que d’une minute trente(...)