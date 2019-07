Un commentaire signé Eric De Falleur.

Ce dimanche en début de soirée, au terme de la 21e et dernière étape, entre Rambouillet et Paris, Egan Bernal deviendra le premier Colombien vainqueur du Tour de France. Le coureur de Zipaquira n’a guère été inquiété durant la dernière étape de montagne, écourtée, comme celle de la veille, et qui nous laisse un peu sur notre faim.

