Exilé en famille au Canada depuis des années, Axel Merckx ne pouvait décemment pas louper le Grand Départ à Bruxelles. Dans sa ville. En l’honneur de son père. Il a emmené dans ses bagages toute sa famille (Jodi, son épouse, et ses deux filles, Axana et Athina-Grace) afin de participer à cet événement unique. "Cela leur permettra aussi de mieux mesurer ce que représente leur grand-père pour la Belgique, et pour le Tour", dit-il.

(...)