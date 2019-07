Les klaxons commencent à chauffer, les chorégraphies se mettent en place et les animateurs ajustent leurs micros : pas de doute, nous sommes bien au cœur du parking de la caravane publicitaire du Tour de France sur le parking C du Heysel. L’espace d’une journée, nous avons vécu la vie de dizaines de caravaniers à travers les chars Senseo. "L’étape une s’annonce déjà très nerveuse avec beaucoup de monde sur les routes; on va commencer très fort", annonce d’emblée le chef caravane de la marque de café, Nicolas Sepre.

En tout, il doit s’occuper d’une équipe d’une grosse dizaine de personnes réparties en 5 véhicules, dont trois chars. Au long des trois semaines de course, c’est plus d’un million de goodies qui seront distribués aux multiples fans du Tour.

(...)