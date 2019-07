Le capitaine Alfred Dreyfus et le premier vainqueur du Tour, Maurice Garin, n'ont a priori rien en commun. Pourtant, sans le premier, le second n'aurait sans doute jamais pu franchir les six premières étapes du Tour de France.





Pendant trois semaines, dix millions de téléspectateurs auront les yeux rivés sur leur petit écran. La plus grande course cycliste du monde sera retransmise par cent chaînes de télévision. 2000 journalistes et photographes suivront chaque coup de pédale des 176 engagés. Aucun média sportif ne pourra passer à côté d'un des plus grands événements sportifs de l'année: le Tour de France.





Ce succès médiatique ne doit rien au hasard. C'est même pour cela qu'il a été créé en 1903. Et les médias l'ayant manqué à l'époque ont rapidement quitté le monde des vivants.

(...)