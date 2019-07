Eric De Falleur et R.V.P

Avec Bardet et Pinot, la France espère renouer avec la victoire après plus de 30 de disette.

Et si c’était enfin l’année des Français qui attendent depuis 1985 et le dernier succès de Bernard Hinault de remporter à nouveau le Tour ? Romain Bardet et Thibaut Pinot, qui sont déjà montés sur le podium à Paris, semblent bien armés.

Une Revanche à prendre après un début de saison difficile

Bardet est conscient d’avoir manqué ses courses ces derniers mois. "Mon début de saison n’a pas répondu à mes attentes, mais trois belles semaines s’annoncent. C’est maintenant que tout le travail que j’ai effectué, tout ce qu’on a mis en place avec l’équipe, doit payer."

