Le Tour va vivre une journée particulière, ce vendredi. La Grande Boucle fête à Pau, en marge de la 13e étape, seul chrono individuel de cette 106e édition, le centième anniversaire de son symbole, le maillot jaune.

La première tunique d’or, qui désigne depuis un siècle à l’attention de tous, le meneur du classement général, a été remise pour la première fois à Grenoble, dans la dernière partie du Tour de France 1919, juste après la Grande Guerre qui avait mis à feu et à sang l’Europe. À l’époque, l’apparition du maillot jaune, alors en laine, n’a pas eu le retentissement qui est le sien aujourd’hui.

Sa date de création n’est pas totalement certaine, car on a évoqué des essais qui auraient eu lieu en 1913 ou 1914, mais on a fini par admettre que le maillot remis à Eugène Christophe le 19 juillet 1919, dans une salle du café de l’Ascenseur, à Grenoble, avant le départ de la 10e étape fut le premier d’une série qui culmine désormais à plus de 2 000 exemplaires. Dans ses éditions du jeudi 10 juillet, le quotidien sportif L’Auto, journal organisateur dont Henri Desgrange, directeur du Tour, était aussi (...)