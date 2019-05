Cyclisme100% Web Tour de France J-50 : Monfort a bon espoir d'être au départ à Bruxelles Julien Gillebert

Le coureur wallon n'a plus disputé la course au maillot jaune depuis 2013.



Cela fait plusieurs années que Maxime Monfort répète qu’il a envie de retourner au Tour de France. Le coureur wallon n’y a plus participé depuis 2013, quand il avait terminé quatorzième à Paris. L’homme qui a disputé dix-neuf Grands Tours dans sa carrière (pour un seul abandon, à la Vuelta, en 2017) a disputé six fois l’épreuve française de trois semaines. Pour les équipes Cofidis, Columbia-HTC, Leopard-Trek et Radioshack. Mais jamais pour Lotto-Soudal.



(...)