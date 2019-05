Il y a eu cinq sprints depuis le début de ce Tour d’Italie. Pour quatre vainqueurs différents. Aucun sprinter ne parvient donc à dominer les arrivées massives sur ce Giro. Car, après les deux victoires de Pascal Ackermann, le plus prolifique jusqu’à présent, Fernando Gaviria (après le déclassement d’Elia Viviani), Caleb Ewan et désormais Arnaud Démare, depuis ce mardi, ont été les plus véloces pour la victoire. Ce bilan aurait peut-être été différent si Pascal Ackermann n’avait pas été éliminé dans l’importante chute qui s’est produite au dernier kilomètre.

(...)