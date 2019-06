Presque inconnu du grand public et plus outsider que favori il y a trois semaines, Richard Carapaz a surpris en s’imposant avec autorité dans la 102e édition du Giro. L’Équatorien n’a pourtant "rien volé", de l’aveu même de son dauphin, Vincenzo Nibali.

La meilleure équipe

Dès que la pente s’est élevée sur le Tour d’Italie 2019, Movistar se trouvait toujours en supériorité numérique devant. Richard Carapaz et Mikel Landa n’ont jamais été pris en défaut et ils ont été merveilleusement épaulés par Andrey Amador et Hector Carretero. "C’est une victoire que j’ai remportée grâce à mon équipe, qui m’a soutenu jusqu’à remporter le Giro", n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler le maillot rose après son sacre à Vérone.

(...)