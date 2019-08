Dans le guide technique de présentation du Tour d’Espagne dans lequel les coureurs peuvent retrouver toutes les informations sur la course, la 2e étape, la première en ligne, était considérée comme une étape de plaine. Pour sprinteurs, donc, mais avec tout de même 2 840 m de dénivelé positif. Et dans la dernière ligne droite, le long de la plage de Calpe, les hommes les plus véloces sont arrivés très loin des premiers, les favoris ayant décidé de s’attaquer dans la dernière difficulté du jour, l’Alto de Puig Lourenço (une ascension de 3,1 km à près de 9 % de moyenne), dont le sommet était situé à 25 km de l’arrivée.

(...)