Rik Verbrugghe dévoilera ce lundi le nom d’une première partie des coureurs qu’il retient pour le Mondial.

"Quatre ou cinq, celui des leaders et coureurs protégés, les autres (NdlR : la Belgique a droit à huit coureurs chez les élites) suivront la semaine suivante", dit le successeur de Kevin De Weert, alors que toutes les autres sélections, celles des chronos et des catégories de jeunes et de dames, seront divulguées.

Y retrouver le nom de Tim Wellens serait une surprise, et d’abord pour l’intéressé. Le Limbourgeois espère aller au Mondial, mais les signaux envoyés par le sélectionneur quant à sa quatrième participation (abandon en 2014, 110e en 2017 et 68e l’an dernier) à l’épreuve arc-en-ciel ne sont guère encourageants pour le coureur de Lotto-Soudal.

