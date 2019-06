Après deux étapes vallonnées dans le Cantal, les coureurs du Dauphiné ont pris un jour de repos ce mardi entre Le Puy-en-Velay et Riom. Sur les 177 kilomètres de cette 3e étape, disputée en grande partie sous la pluie, les hommes rapides avaient une opportunité en or de se disputer la victoire. Dans un peloton peu fourni en coureurs véloces, l’Irlandais Sam Bennett a prouvé qu’il faisait bel et bien partie des meilleurs sprinters du monde. "C’était très nerveux aujourd’hui, confiait-il peu après l’arrivée. Je trouve toujours cela plus compliqué quand je suis l’homme à battre sur un sprint. Tous les autres étaient en train de me chercher pour voir où j’étais. Mais mes coéquipiers ont très bien travaillé toute la journée."

