Offensif dans le dernier tour à Montréal, quand il a réagi à l’attaque de Tim Wellens, Greg Van Avermaet a ensuite parfaitement géré le sprint pour s’imposer en force à Montréal. Entretien.

Greg, troisième à Québec et vainqueur à Montréal : vous êtes frais en cette fin de saison !

"Oui, je me sens encore bien frais en cette fin de saison. Que j’ai bien gérée, physiquement, dans son ensemble. J’ai pris assez de repos avant le Tour de France. C’était important en vue de la fin de saison et notamment en vue du championnat du monde. J’ai bien réparti ma saison. Avec les classiques, le Tour et le Mondial. Un peu comme chaque année."

(...)