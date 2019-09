Il reste une semaine de course, moins la journée de repos, mardi, et l’ultime étape dans les rues de Madrid, mais le Tour d’Espagne 2019 tourne de plus en plus au duel entre Primoz Roglic et Alejandro Valverde.

Le Slovène possède toujours un avantage important (2:25) sur le champion du monde. Les deux hommes ont pourtant profité de la 15e étape, ce dimanche au Sanctuaire del Acebo, pour prendre un peu plus encore leurs distances avec leurs rivaux directs.

(...)