Il y a dix mois, Rik Verbrugghe prenait la succession de Kevin De Weert. Après avoir passé son baptême du feu lors de l’Euro, à Alkmaar, il se retrouve à la tête de la sélection belge à l’occasion des Mondiaux sur route disputés au Yorkshire de ce dimanche 22 au dimanche suivant.

À quoi ressemble le parcours des élites ?

"La course fera 285 km, c’est énorme. C’est 25-30 km de plus que d’habitude. Ce sera déterminant. Il y a un premier grand tour de 180 km, pas facile du tout, très technique, dégagé, avec du vent et trois grosses côtes ‘ardennaises’. Avec 3 800 mètres de dénivelé, ça va être usant, on sera toute la journée sur des petites routes. Ensuite, il y a sept tours de quinze kilomètres à Harrogate avec, à chaque fois, deux côtes et un très long faux plat. Ça ressemble à Québec avec l’arrivée de Montréal, en montée, avec du 8 ou 9 % par endroits, abordée quasi à l’arrêt, à 25, 30 km/h. Ce beau parcours."

