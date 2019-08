Parti à Londres ce week-end pour la Ride London Classic, Rik Verbrugghe, le sélectionneur national, n’a rien raté de l’exploit de Remco Evenepoel à San Sebastian. Une course que l’ancien coureur connaît bien, puisqu’il s’y était classé deuxième en 1999.

Rik, que vous inspire le succès de Remco, à 19 ans, sur la Clasica San Sebastian ?

"C’est impressionnant. Vraiment. C’est simple, c’est du jamais-vu ! Gagner sur une course aussi dure, à son âge, au bout de près de six heures de selle, c’est énorme. Remco est aussi le premier coureur à gagner au Pays basque sans avoir le Tour de France dans les jambes depuis des années. C’est très rare quand cela arrive. Cela prouve encore plus la classe qu’il a !"

Dans toute votre carrière, vous aviez déjà côtoyé un tel talent ?

"J’ai vu de nombreux grands talents. Comme Lance Armstrong. Même s’il a été rattrapé par son passé sulfureux, Lance était aussi un énorme athlète. Mais ce que fait Remco, à 19 ans, comme je l’ai dit, (...)