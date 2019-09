Si les deux courses pour élites retiennent l’attention cette semaine, au total, dix titres mondiaux individuels sont mis en jeu à Harrogate. Rik Verbrugghe s’occupe des pros et des espoirs. Le sélectionneur apprécie la diversité de son travail.

"Il y a plus de boulot avec les jeunes que les pros, où c’est plus l’aspect mental et tactique qui compte", dit-il. "Chez les espoirs, la prospection, les stages, l’apport de votre expérience sont importants. Je veux recréer ce que je faisais chez les jeunes de BMC où j’ai travaillé avec Dillier, Küng, Bohli, Frankiny, Vliegen, Teuns…"

