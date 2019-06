Sitôt la ligne franchie, Richard Carapaz s’est pris la tête entre les mains. L’Équatorien, qui possédait une avance confortable avant le contre-la-montre final de 17 kilomètres, a finalement été au bout de son rêve. Même s’il a dû se faire souffrance un peu plus qu’attendu comme en témoigne sa relative contre-performance de Vérone (NdlR : le coureur Movistar a terminé 36e du dernier chrono alors qu’il avait fini les deux précédents aux 14e et 11e places). "Pour être honnête, je ne pensais pas que le contre-la-montre se déroulerait de cette façon, mais j’ai vraiment lutté comme jamais auparavant dans un chrono. Dès le début et jusqu’au dernier pavé de la ligne droite à côté de l’arène de Vérone, c’était une pure souffrance", expliquait Richard Carapaz après la dernière étape.

(...)