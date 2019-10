Ce sont les bras écartés et les deux pouces levés vers le ciel que Maxime Monfort a franchi, sous un tonnerre d’applaudissements, la ligne d’arrivée de sa 1 311e et dernière course chez les professionnels. Sans compter les kermesses et critériums et, avant cela, toutes les épreuves dans les catégories d’âge.

Max avait mis tous les atouts dans son jeu pour que ses adieux soient une réussite.