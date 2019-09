On l’a dit et répété. Les débuts chez les pros de Remco Evenepoel sont impressionnants. Plus que ceux de Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet ou Tom Boonen, qui ont été les leaders du cyclisme belge (et mondial) ces dernières saisons. S’ils avaient directement montré leurs qualités lors de leurs débuts chez les pros, ils n’avaient pas directement percé au plus haut niveau comme Remco Evenepoel, vainqueur cette année, notamment, de la Clasica San Sebastian, du championnat d’Europe du chrono ou du Tour de Belgique.





(...)