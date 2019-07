Le jeune prodige a encore montré toute l’étendue de son talent ce dimanche.

Le phénomène Remco Evenepoel est occupé à laisser sa carte de visite partout où il passe. Ce dimanche, si le jeune coureur n’a pas gagné ni même accroché une place d’honneur (84e), il a encore une fois prouvé qu’il avait du culot et du panache à revendre.

Parti après une septantaine de kilomètres de l’arrivée, il a roulé sans ménager ses forces pour tenter d’aller le plus loin possible avec ses compagnons d’échappée qu’étaient De Bondt, Dewulf et Wallays. En infériorité numérique par rapport à la Lotto-Soudal, il a placé une première accélération à 33 kilomètres de l’arrivée, faisant sauter Dewulf. Finalement, sa tentative a échoué à 11 kilomètres du but mais tout le monde a remarqué le talent de ce coureur âgé d’à peine 19 ans.

(...)