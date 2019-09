Du haut de ses 19 ans, Remco Evenepoel paraît toujours aussi sûr de lui. Il l’a encore rappelé face aux médias, au Canada. "Je n’ai pas changé : j’ai toujours l’ambition d’être le meilleur", a-t-il répondu à la question d’un collègue canadien qui lui demandait quelle course il rêve de remporter. "Je rêve donc des plus grandes courses. Les trois Grands Tours, les Championnats du monde, les Jeux olympiques… La Clasica. Ah, non, celle-là, je l’ai déjà gagnée !"

(...)