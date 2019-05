Cyclisme Préparez-vous: le Giro sera la plus belle course par étapes de l'année Nicolas Christiaens

Ce samedi, le 102e Tour d'Italie prendra ses droits et régalera les amateurs de cyclisme durant trois semaines. Cette année, il est même plus alléchant que le Tour de France. Explications.



Bien sûr, le Tour de France reste le Tour de France. Le voir passer à nos portes durant ses trois premières étapes et le suivre dans l'ambiance toute particulière et réjouissante du mois de juillet est un bonheur dont on se délectera bien vite (dans moins de deux mois !). Mais d'un point de vue purement sportif, ce Giro s'annonce tout simplement exceptionnel.



(...)