Cyclisme Pourquoi les Belges devront dynamiter les championnats du monde Nicolas Christiaens

Tiesj Benoot l'a confirmé: le salut de la bande à Verbrugghe passera par une course offensive.



Sept ans après le sacre de Boonen à Madrid, Philippe Gilbert se parait d'arc-en-ciel à Valkenburg. Sept ans plus tard, les Belges rêvent de renouer avec une tunique qui commence à manquer à leurs supporters…



Malgré un tracé qui convient bien à la Belgique, ni Van Avermaet ni Gilbert ne seront favoris au moment de se lancer à l'assaut du titre, le dimanche 29 septembre prochain. Un homme est déjà assuré d'avoir cette pancarte dans le dos: Mathieu van der Poel. Et ses principaux concurrents seront plutôt à chercher du côté français (Alaphilippe) ou slovaque (Sagan) que dans nos rangs. Rik Verbrugghe et ses hommes ne pourront donc pas se permettre d'attendre le dernier tour de circuit pour jouer leur va-tout. Explications.



(...)