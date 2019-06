Philippe Gilbert a conclu en fin de semaine dernière un stage en Sierra Nevada où il a roulé à plus de… 3 000 mètres !

Chris Froome et Geraint Thomas ont pris l’habitude de se préparer sur les pentes du Teide à Tenerife.

Les Lotto-Soudal (ici Monfort et Benoot) ont croisé Valverde en Sierra Nevada.

Peter et son équipier Daniel Oss (qu’il a pris ici en photo) ont opté pour les montagnes américaines de l’Utah.

"La vue de mon bureau aujourd’hui." Derrière l’un des hashtags les plus célèbres des réseaux sociaux (#officeoftheday), les comptes Instagram et Twitter des stars du peloton ont, ces dernières semaines, pris les allures des pages du magazine Géo. Philippe Gilbert, Julian Alaphilippe et les Lotto-Soudal en Sierra Nevada, Peter Sagan dans l’Utah, les Ineos sur les pentes du Teide : les principales têtes d’affiche du prochain Tour de France préparent le rendez-vous de juillet en altitude. Zoom sur ces stages très en vogue.

