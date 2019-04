Une semaine après son triomphe à Paris-Roubaix, Philippe Gilbert va tenter un autre challenge, ce dimanche à l’Amstel Gold Race où le Liégeois vise un cinquième succès.

Ce succès à Roubaix vous a rassasié ou plutôt motivé ?

"Je reste très motivé. Je me suis préparé consciencieusement, comme pour chaque course. J’ai moins roulé en montagne et en côtes ces derniers temps, mais même entre les classiques flamandes, je me suis entraîné dans les cols de l’arrière-pays niçois. C’est aussi plus intéressant car ce sont sans cesse des types de courses et de terrains différents. Si je gagne une 5e Amstel, ce sera encore historique. J’ai les capacités de le faire."

(...)