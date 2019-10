Qu’il pleuve ou non, un arc-en-ciel brillera ce samedi midi sur la place communale de La Louvière. C’est au départ de l’Eurométropole Tour (1.HC), qu’il avait remporté l’an dernier, que Mads Pedersen étrennera son nouveau maillot de champion du monde conquis six jours plus tôt sous le déluge à Harrogate.

"Ce sera très spécial de s’aligner pour la première fois dans mon maillot arc-en-ciel et je suis content de le montrer encore cette saison", disait le coureur scandinave en début de semaine.

