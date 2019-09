S’adosser à des repères a le pouvoir d’offrir une forme de confort rassurant. Passé pro en 2015, Oliver Naesen n’a, depuis, loupé qu’une seule et unique édition de la Brussels Cycling Classic (en 2016).

"Je ne peux pourtant pas dire que ce soit une course qui me convient vraiment" , sourit le coureur de chez AG2R (NdlR : 15e place comme meilleur résultat en 2015). "Je me mêle parfois à un sprint, mais rarement quand le peloton excède la trentaine d’unités. Or, sur l’épreuve bruxelloise, il est très compliqué d’échapper à une explication massive. Si j’aime participer à cette course, c’est parce qu’elle me permet de peaufiner ma condition dans la perspective de prochains objectifs."

(...)