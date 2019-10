Transformé l’an dernier, Paris-Tours avait fait polémique. Plusieurs coureurs avaient critiqué l’introduction de chemins dans les vignes sur le parcours. Y compris l’ancien double vainqueur Philippe Gilbert, qui avait décrit l’épreuve comme "une course de VTT". Un an plus tard, ces sentiers seront toujours d’actualité, dimanche. Et ils ne font pas sourire Oliver Naesen.

(...)