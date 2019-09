Son sourire est longtemps resté accroché à ses lèvres. Et Michaël Matthews a communiqué sa joie durant de longues minutes après sa seconde victoire d’affilée à Québec, vendredi. Bling Bling Matthews a fait le show, mimant un rythme de danse sur le vélo. Mais également quand il est descendu de machine. L’Australien a pleinement savouré sa victoire sur la première des deux classiques canadiennes. "Ce succès fait vraiment du bien", explique-t-il. "Car cela fait vraiment longtemps que je n’avais plus gagné. Ma dernière victoire remonte au Tour de Catalogne, au printemps. Mais j’ai l’impression que cela fait plus d’un an !"

