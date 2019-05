Même sans le Gavia, qui a été retiré du programme de l’étape reine de ce mardi à cause de la neige qui sévit sur ce célèbre col, la dernière semaine du Giro s’annonce une nouvelle fois très difficile. Voici ce qui attend les coureurs. Mais aussi les téléspectateurs.

Mardi : le Mortirolo

Rien que son nom fait frémir de nombreux mollets. Le Mortirolo est au programme de l’étape de ce mardi. Longue de 194 kilomètres entre Lovere et Ponte Di Legno, elle propose 4 800 mètres de dénivelé. Ça va grimper. Mais sans le Gavia ! Que les organisateurs, par crainte d’avalanches, ont décidé de retirer du parcours (escamoté de trente bornes). Il y aura néanmoins six montées, même si la moitié des cols, seulement, sont répertoriés. Avec le Cevo (3e catégorie, au km 89), la montée d’Aprica (3e catégorie, km 128) et le Mortirolo, dont le sommet culmine à 1 854 mètres d’altitude. Long de 12 kilomètres, ce terrible col, considéré comme l’un des plus durs d’Europe, présente une pente moyenne de 10,9 % et des passages à 18 %. Au sommet, il restera 28 kilomètres. Dont onze en montée régulière pour mener à l’arrivée.

(...)