Le Néerlandais est entré encore plus dans la légende en remportant la manche de la Coupe du Monde de Nove Mesto.

Il est incroyable, Mathieu Van der Poel. Il gagne sur tous les terrains. Et dans quasiment toutes les disciplines. Après avoir dominé, à nouveau, la saison de cyclocross, il a maqué les esprits en étant un des plus forts sur les plus grandes classiques du printemps, remportant notamment l’Amstel Gold Race, mais aussi la Flèche Brabançonne, tout en terminant quatrième du Tour des Flandres ou de Gand-Wevelgem.

(...)