Le Néerlandais a décroché sur la Flèche brabançonne la cinquième victoire de sa saison sur route en 14 jours de course.

Si l’adage veut que l’on puisse faire dire aux chiffres ce que bon nous semble, certains ne laissent pourtant aucune place à l’interprétation. Vainqueur mercredi de la Flèche brabançonne devant Julian Alaphilippe et Tim Wellens, Mathieu Van der Poel y a enlevé la cinquième victoire de sa saison sur route tout juste épaisse de quatorze jours de course. Soit un exceptionnel taux de réussite de 35,7 % ! Si l’on oublie son abandon à Nokere consécutif à une chute, on peut ajouter que le Néerlandais n’est jamais sorti du top 5 lors d’une épreuve d’un jour en 2019 ! Tout cela après avoir enlevé 32 des 34 cyclo-cross sur lesquels il s’est aligné cet hiver.

(...)