En surclassant tous ses adversaires lors du récent Tour de Grande-Bretagne, Mathieu van der Poel ne s’est pas facilité la tâche. Dimanche, le Néerlandais sera le grandissime favori d’une course qu’il va pourtant découvrir.

Chez les pros, celui qui fut champion du monde des juniors sur route, en 2013 à Florence, n’a jamais disputé la course arc-en-ciel. MvdP ne manquera pourtant pas d’expérience et sur un tracé particulièrement compliqué où la conduite risque, avec la pluie attendue, d’être primordiale, ses qualités évidentes de pilote et même d’acrobate joueront en sa faveur.

(...)