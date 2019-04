L'Amstel a coulé à flots tout l'après-midi dans la belle région du Limbourg néerlandais. En guise de cerise sur le gâteau, Mathieu van der Poel est venu chercher une splendide victoire dans les derniers mètres d'une course haletante et complètement folle. Pendant deux kilomètres, le champion des Pays-Bas a tiré tant et plus le groupe des poursuivants avant de lancer un sprint aussi fou qu'insensé de 400 mètres. Sa célébration en se tenant la tête, faisant mine de pas y croire, a fait chavirer tout un peuple qui attendait un champion de sa trempe depuis un petit moment.

Mathieu, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes le vainqueur de l'Amstel Gold Race ?