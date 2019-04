Cyclisme Mathieu Van der Poel: génie ou gâchis ? Nicolas Christiaens

La nouvelle star du peloton a juré fidélité à Corendon-Circus et attendra l'année de ses 26 ans pour se consacrer pleinement à la route et celle de ses 29 ans pour éventuellement rejoindre une équipe de premier rang. Et si ces sacrifices faits sur l'autel de la liberté relevaient d'un énorme gâchis ?



Van der Poel a remporté 5 succès sur la route en 13 jours de course en 2018 et 6 succès (dont quatre classiques) en 15 jours de course cette année. Un taux de réussite affolant de 39% et, surtout, des messages très forts envoyés à tout le peloton. Un peloton qui doit se réjouir de voir MvdP continuer à accorder beaucoup d'attention au cyclo-cross et au VTT… ce qui pourrait ressembler à un énorme gâchis. Explications.



(...)