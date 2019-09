Dimanche prochain, Mathieu Van der Poel va prendre part à son premier championnat du monde sur route élite. Mais le prodige néerlandais ne fera pas le déplacement dans le Yorkshire pour apprendre. "Je ne peux pas être étonné s'il on me place parmi les favoris. Ce n'est pas illogique compte tenu de mon printemps", a d’ailleurs assumé le coureur Corendon-Circus début septembre. Mathieu Van der Poel vient de remporter trois étapes et le classement général du Tour de Grande-Bretagne avant de faire forte impression lors de la Primus Classic, samedi dernier. Le champion du monde de cyclo-cross a d’ailleurs parcouru 100 kilomètres supplémentaires après avoir pris la 19e place à Haacht au terme de 197 kilomètres de course. Pas de doute, comme lors du printemps dernier où il a découvert triomphalement les classiques, Mathieu Van der Poel a mis toutes les chances de son côté pour devenir champion du monde. Et ainsi accomplir de grandes premières.

