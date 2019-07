L’apparition avait tous les contours du mirage. Dimanche, lorsqu’on devina un casque rouge et blanc déboucher en tête sur le boulevard du Docteur Devins de Brioude, on crut un instant avoir embarqué dans une machine à remonter le temps et être revenu vingt-quatre heures en amont. Sauf que cette fois, un certain Daryl Impey était calé dans la roue du coureur de chez Soudal-Lotto…

(...)