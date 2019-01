Après avoir passé trois ans et demi chez BMC, où il a fait ses premiers tours de roues chez les pros (sans oublier ses saisons passées dans la structure espoirs de BMC), Loïc Vliegen a décidé de prendre son envol, de donner une nouvelle orientation à sa jeune carrière. Ambitieux, celui qui vient d’avoir 25 ans sent qu’il est temps pour lui de jouer sa carte. Il a donc quitté la formation de Greg Van Avermaet et le World Tour pour devenir leader en procontinentale, chez Wanty-Gobert.

"Je pense que c’était le bon moment", explique le Liégeois. "Je ne regrette pas d’être passé par la case BMC pour mes débuts chez les pros. J’y ai acquis une grande expérience. J’ai pu faire deux Grands Tours, le Giro et la Vuelta, avec à chaque fois la défense d’un maillot de leader, j’ai fait les belles classiques aux côtés de grands leaders. Je me sens donc prêt à être moi-même leader, à être un coureur protégé, à viser des résultats pour moi. Surtout que je sens que j’ai pris du coffre."

(...)