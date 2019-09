Cette année, le Grand Prix de Wallonie célèbre sa soixantième édition. Créée en 1935, l’épreuve wallonne, organisée par TRW Organisation, n’a couronné que deux coureurs wallons dans son histoire : Claude Criquielion en 1988 et Philippe Gilbert en 2006 et 2011. Pour cette 60e édition, ils seront neuf coureurs du sud du pays au départ.

Mais celui qui a le plus de chances de briller sur les routes du Namurois est sans doute le Verviétois Loïc Vliegen. Le coureur de la formation Wanty-Gobert estime en tout cas être en bonne forme malgré un abandon précoce sur le Tour de Grande-Bretagne la semaine dernière : "La condition est là, c’est le principal. J’ai eu des petits soucis gastriques la semaine passée et on a préféré, avec le médecin de l’équipe, que je ne prenne pas le départ de la 5e étape pour être sûr de bien récupérer pour ce mercredi. C’est derrière moi maintenant ; j’ai pu reprendre l’entraînement normalement ces derniers jours."

(...)