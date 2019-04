Si l’un d’entre eux gagne dimanche sur le boulevard d’Avroy, Julian Alaphilippe ou Gilbert enlèvera non seulement une des plus importantes courses d’un jour de la saison, mais il réussira alors, aussi, un doublé rarissime. Le dernier à s’être imposé la même année à Milan-Sanremo et la Doyenne est Eddy Merckx. (...)