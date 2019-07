Kevin Van Melsen et Alexis Gougeard décrivent leur mission : ravitailler leurs coéquipiers en boissons.

Le Tour de France est dans le Sud, c’est l’été. Et il fait chaud. Très chaud. Les températures atteignent les 35 degrés. Autant dire qu’il fait soif ! Encore plus pour les coureurs, qui sont en plein effort. Et doivent impérativement boire et s’hydrater sur les étapes. Ils doivent ingurgiter bien plus que les deux petits bidons qu’ils emportent avec eux au départ, chaque matin. En cours de route, ils profitent de la présence de leurs soigneurs, qui recoupent le parcours sur les points de ravitaillement afin de leur donner des musettes, avec des bidons.

