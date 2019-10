La chute du Colombien Alvaro Hodeg a été impressionnante, samedi, à l’Eurométropole Tour.

Le coureur de Deceuninck-Quick Step visait la victoire, lui qui est en forme en cette fin de saison et venait de gagner, jeudi, le Tour de Munster. Mais dans le dernier virage, il a heurté une barrière et a été violemment projeté au sol. Sur lequel il est longuement resté allongé. Des radios à l’hôpital ont révélé des fractures de l’avant-bras gauche, de l’épaule droite et de deux côtes.

(...)